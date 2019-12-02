business head ads

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

02
Пн., груд.
24 Нові матеріали

"Промінвестбанк" оголосив про закриття рахунків ФОПів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

ПАТ "Промінвестбанк" (ПіБ), що належить російському "Внешекономбанку" (ВЕБ), закриває поточні рахунки фізичних осіб – підприємців.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

"Шановні клієнти! Просимо вас звернутися до ПАТ "Промінвестбанк" для закриття поточного рахунку та отримання залишку коштів на такому рахунку", – йдеться в повідомленні фінустанови. При цьому зазначається, що операції, пов’язані з закриттям рахунків фізичних осіб-підприємців та перерахуванням залишку коштів, банком тарифікуватись не будуть.

Якщо ФОП не звернеться до відділення банку в 15-денний термін від дати публікації цього повідомлення, банк закриє поточні рахунки, а залишок коштів буде переведено на окремий транзитний рахунок для подальшого обліку.

Перерахування коштів на рахунки в іншому банку в подальшому буде здійснюватися після повної ідентифікації фізичної особи-підприємця.

Нагадаємо:

  • 19 липня 2019 року на фондовій біржі ПФТС виставили на продаж 99,7% акцій ПіБ, які планували продати за 532,1 млн грн. Але аукціон не відбувся через відсутність покупців.
  • 1 серпня у "Внешекономбанк" повідомив, що домігся призупинки продажу акцій своєї української "дочки".
  • Наприкінці листопада "Промінвестбанк" заявив, що в рамках зміни стратегії поступово припиняє роботу з фізособами та обслуговування держателів карток MasterCard в Україні.

Довідка: ПАТ "Промінвестбанк" — акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений у серпні 1992 року. За класифікацією НБУ, був одним з восьми системно важливих банків в Україні протягом 2015 року.

ВЕБ став власником "Промінвестбанку" в 2008 році. Свої інвестиції в його розвиток він оцінює в $2,7 млрд.

 

рахунки ФОП Промінвестбанк