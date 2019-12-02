"Промінвестбанк" оголосив про закриття рахунків ФОПів

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

"Шановні клієнти! Просимо вас звернутися до ПАТ "Промінвестбанк" для закриття поточного рахунку та отримання залишку коштів на такому рахунку", – йдеться в повідомленні фінустанови. При цьому зазначається, що операції, пов’язані з закриттям рахунків фізичних осіб-підприємців та перерахуванням залишку коштів, банком тарифікуватись не будуть.

Якщо ФОП не звернеться до відділення банку в 15-денний термін від дати публікації цього повідомлення, банк закриє поточні рахунки, а залишок коштів буде переведено на окремий транзитний рахунок для подальшого обліку.

Перерахування коштів на рахунки в іншому банку в подальшому буде здійснюватися після повної ідентифікації фізичної особи-підприємця.

Нагадаємо:

19 липня 2019 року на фондовій біржі ПФТС виставили на продаж 99,7% акцій ПіБ, які планували продати за 532,1 млн грн. Але аукціон не відбувся через відсутність покупців.

1 серпня у "Внешекономбанк" повідомив, що домігся призупинки продажу акцій своєї української "дочки".

Наприкінці листопада "Промінвестбанк" заявив, що в рамках зміни стратегії поступово припиняє роботу з фізособами та обслуговування держателів карток MasterCard в Україні.

Довідка: ПАТ "Промінвестбанк" — акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений у серпні 1992 року. За класифікацією НБУ, був одним з восьми системно важливих банків в Україні протягом 2015 року.

ВЕБ став власником "Промінвестбанку" в 2008 році. Свої інвестиції в його розвиток він оцінює в $2,7 млрд.