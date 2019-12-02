В Україні зростає попит на нові авто

У листопаді українці придбали і зареєстрували 8565 нових легкових автомобілів, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укравтопром.

На першому місці, за популярністю серед українських автомобілістів – автомобілі Renault. Українці придбали 1751 автівку, що вдвічі більше, ніж рік тому.

На другому місці – Toyota. Попит на автомобілі цієї японської марки виріс на 66% – до 1254 шт.

Третю сходинку рейтингу посіла Kia. За місяць 753 нові машини поповнили український автопарк, це на 21% більше, ніж у листопаді 2018 року.

Із 50% зростанням, з сьомої на четверту сходинку листопадового рейтингу піднявся Volkswagen – 581 шт. Незважаючи на 8-відсоткове падіння реєстрацій, замикає п’ятірку лідерів місяця Skoda – 527 шт.

Також у топ-10 листопада потрапили: Hyundai – 440 шт. (+0,5%); Nissan – 361 шт. (-47%); Peugeot – 258 шт. (+40%); Mitsubishi – 254 шт. (+24%); Suzuki – 250 шт. (+30%).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster, автомобілі цієї моделі в листопаді отримали 688 реєстраційних номерів.

Усього з початку року українці придбали та поставили на облік 79,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, за даними Укавтопрому, у першому півріччі 2019 року в Україну в режимі імпорту було ввезено 304,6 тис. легкових автомобілів загальною митною вартістю $1 686 млрд. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 рази, а його вартість — на 71%.