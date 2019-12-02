У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера"

У ніч на 2 грудня у Києві невідомі знову влаштували підпали у двох магазинах мережі "Молоко від фермера".

Про це повідомили у правоохоронних органах, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНН.

"Близько 2:40 двоє невстановлених осіб в масках розбили скло магазину по вулиці Васильківській та кинули в приміщення магазину пляшку з горючою рідиною. Вогнем пошкоджено близько 5 квадратних метрів приміщення магазину", – повідомили правоохоронці.

Ще один випадок стався практично у той самий час на проспекті Василя Порика. Невідомі в масках розбили вхідні двері та облили горючою рідиною приміщення магазину, після чого підпалили його. Вогнем було пошкоджено приміщення магазину площею близько 3 квадратних метрів.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за кваліфікацією "умисне знищення або пошкодження майна".

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада у Києві невідомі влаштували підпали у трьох магазинах мережі "Молоко від фермера".Тоді горіли приміщення по вулиці Амвросія Бучми, Олени Теліги та на території BoxPark на Петропавлівській Борщагівці.

30 листопада у компанї повідомили, що відновили пошкоджені після підпалу магазини.

Довідка: Мережа "Молоко від фермера" працює на базі фермерського господарства Острійське (Білоцерківський район Київської області). Завод мережі виробляє 30 видів екологічно чистих молочних продуктів, які реалізуються через 14 столичних магазинів.