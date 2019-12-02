business head ads

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

02
Пн., груд.
24 Нові матеріали

У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У ніч на 2 грудня у Києві невідомі знову влаштували підпали у двох магазинах мережі "Молоко від фермера".

Про це повідомили у правоохоронних органах, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНН.

"Близько 2:40 двоє невстановлених осіб в масках розбили скло магазину по вулиці Васильківській та кинули в приміщення магазину пляшку з горючою рідиною. Вогнем пошкоджено близько 5 квадратних метрів приміщення магазину", – повідомили правоохоронці.

Ще один випадок стався практично у той самий час на проспекті Василя Порика. Невідомі в масках розбили вхідні двері та облили горючою рідиною приміщення магазину, після чого підпалили його. Вогнем було пошкоджено приміщення магазину площею близько 3 квадратних метрів.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за кваліфікацією "умисне знищення або пошкодження майна".

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада у Києві невідомі влаштували підпали у трьох магазинах мережі "Молоко від фермера".Тоді горіли приміщення по вулиці Амвросія Бучми, Олени Теліги та на території BoxPark на Петропавлівській Борщагівці.

30 листопада у компанї повідомили, що відновили пошкоджені після підпалу магазини.

Довідка: Мережа "Молоко від фермера" працює на базі фермерського господарства Острійське (Білоцерківський район Київської області). Завод мережі виробляє 30 видів екологічно чистих молочних продуктів, які реалізуються через 14 столичних магазинів.

підпал Молоко від фермера пожежа