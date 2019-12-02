Оржель анонсував зміну керівництва всіх стратегічних компаній

Кабінет міністрів України ухвалив рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних компаній, в тому числі НАК "Нафтогаз" та "Укренерго".
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр енергетики Олексій Оржель, інформує БІЗНЕС.
"Ми припинил повноваження голови "Енергоатому", це велике кадрове рішення. Разом з тим, можемо говорити, що було прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Це не є питання однієї компанії чи взаємовідносин між міністром та керівниками окремих компаній. У нас по кожному з таких підприємств є певні позиції, виходячи з їх ефективності, ефективності використання коштів, інформації про зловживання на цих держпідприємствах", — заявив Оржель, коментуючи відставку керівника "Енергоатому" Юрія Недашковського.
При цьому він зазначив, що попередні керівники можуть в майбутньому повернутися на свої посади. "Разом з тим це є припинення повноважень, воно дозволяє тій самій людині брати участь у новому конкурсі", — сказав міністр.
Нагадаємо:
- У листопаді 2019 року Мінекономіки України звільнило 47 керівників державних підприємств. Серед них — керівники "Укрспирту", "Аграрного фонду", Українського інституту інтелектуальної власності, Національного офісу інтелектуальної власності та ін.
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27 листопада Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Ініціатором його звільнення виступив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.