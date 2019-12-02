Із океану на стіл: Українці запустили стартап із доставки риби

Про це повідомив Андрій Довженко, співзасновник і керуючий партнер фонду SMRK , який став інвестором проєкту, інформує БІЗНЕС із посиланням на Liga.Tech.

В основі проєкту прямий продаж без посередників. На даний момент клієнти компанії можуть на сайті замовити рибу і морепродукти, які доставляють або будуть доставляти протягом декількох днів з Ісландії, Греції, США, Канади, Японії, ОАЕ, Нової Зеландії, Нідерландів і Шотландії.

У планах Seadora вихід на ринки інших країн, в першу чергу ЄС і Північної Америки. Україна – перша країна, в якій запущений проєкт.

Сума інвестицій в стартап поки не розголошується. У компанії відзначили, що використовують технології як в частині e-commerce (наприклад рекомендації при покупці), так і в частині логістики.

До того ж технології "відповідають" за відстеження та верифікацію походження риби. Так, по QR-коду можна дізнатися звідки приїхала риба.

За словами представника компанії Андрія Дрогобицького, для доставок Seadora з океану виловлюється тільки та риба, яку замовили клієнти, а доставка замовлення відбувається безпосередньо від місця риболовлі авіатранспортом і розвозить по Києву власною кур'єрською службою компанії.

Таким чином кінцевий споживач отримує рибу на другий-третій день після її вилову в океані, а втрати морепродуктів в ланцюжку Seadora близькі до нуля, відзначили в компанії.

Нагадаємо, Український фонд стартапів анонсував старт прийому заявок з 2 грудня 2019 року.