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02
Пн., груд.
24 Нові матеріали

HReformation і кращі роботодавці України — у новому номері журналу БІЗНЕС

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"HReformation: знайти, мотивувати, втримати!" — під такою назвою вийшов у світ черговий номер журналу БІЗНЕС.

У ньому ви дізнаєтесь:

- Як ефективно використовувати інструменти HR;

- як підібрати персонал, який не зрадить;

- що таке інструменти психодіагностики для бізнесу;

- як вчасно розпізнати професійне вигорання і знайти ефективні ліки;

- як влада лібералізує трудове законодавство;

- які наслідки для ринку праці матиме революція машин тощо.

Серед гостей листопадового номеру:

- Дмитро Козлов, виконавчий директор Асоціації професіоналів з управління персоналом HRForum;

- HR-директор Coca-Cola HBC Україна, Вірменія та Молдова Наталія Пинтя;

- директор по роботі з персоналом компанії Syngenta в Україні Олена Коваленко;

- Chief HR Officer холдингу TECHIIA Вікторія Дзиба;

- директор з персоналу "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Ірина Брижак;

- виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк;

- HR-директор компанії "Датагруп" Ірина Калініченко;

Крім того, БІЗНЕС спільно з Ассоциация HRFORUM за результатами онлайн-голосування на сайті журналу склав рейтинг кращих роботодавців України "Business HReformation 2019".

 

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