HReformation і кращі роботодавці України — у новому номері журналу БІЗНЕС

"HReformation: знайти, мотивувати, втримати!" — під такою назвою вийшов у світ черговий номер журналу БІЗНЕС.
У ньому ви дізнаєтесь:
- Як ефективно використовувати інструменти HR;
- як підібрати персонал, який не зрадить;
- що таке інструменти психодіагностики для бізнесу;
- як вчасно розпізнати професійне вигорання і знайти ефективні ліки;
- як влада лібералізує трудове законодавство;
- які наслідки для ринку праці матиме революція машин тощо.
Серед гостей листопадового номеру:
- Дмитро Козлов, виконавчий директор Асоціації професіоналів з управління персоналом HRForum;
- HR-директор Coca-Cola HBC Україна, Вірменія та Молдова Наталія Пинтя;
- директор по роботі з персоналом компанії Syngenta в Україні Олена Коваленко;
- Chief HR Officer холдингу TECHIIA Вікторія Дзиба;
- директор з персоналу "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Ірина Брижак;
- виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк;
- HR-директор компанії "Датагруп" Ірина Калініченко;
Крім того, БІЗНЕС спільно з Ассоциация HRFORUM за результатами онлайн-голосування на сайті журналу склав рейтинг кращих роботодавців України "Business HReformation 2019".
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