Держпродспоживслужба нагряне із перевіркою до 22 тисяч підприємців

У 2020 році Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планує перевірити 22 432 суб'єктів господарювання.
Про це свідчать дані на Інспекційному порталі, інформує БІЗНЕС.
З графіком перевірок можна ознайомитися сайті порталу.
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Нагадаємо:
- За даними Держдавної регулятоної служби, у 2020 році в Україні планується провести 32 381 перевірку бізнесу.
- Незадавно податкова повідомила про зменшення кількості позапланових перевірок бізнесу.
- Згідно з даними дослідження VoxUkraine, державні органи починають перевіряти підприємства у середньому за 10 місяців після реєстрації. Найчастіше перевірки проходили нові підприємства за КВЕД "роздрібна торгівля пальним" та сфери медичних послуг.