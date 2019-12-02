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Пн., груд.
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Держпродспоживслужба нагряне із перевіркою до 22 тисяч підприємців

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У 2020 році Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планує перевірити 22 432 суб'єктів господарювання.

Про це свідчать дані на Інспекційному порталі, інформує БІЗНЕС.

З графіком перевірок можна ознайомитися сайті порталу.

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