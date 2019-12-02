business head ads

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

02
Пн., груд.
24 Нові матеріали

Нігерійці хочуть інвестувати в український агросектор

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Представники Нігерії відвідують регіони України з метою пошуку партнерів у сфері сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

Зазначається, що наразі Нігерія входить до топ-10 країн світу за споживанням харчових продуктів. "Це перспективний ринок для експорту продуктів сектора харчової та переробної промисловості. Лагос — це штат на півдні Нігерії. Однойменний місто Лагос бізнес-столицею країни, яка налічує 22 млн чоловік. Саме тому і користується великим попитом в секторі харчової промисловості", — сказав міністр сільського господарства штату Лагос Гболахан Ловал.

Сторони обговорили можливість поставки продуктів харчування, обладнання, технологій переробки продукції, навчання фахівців, агроконсалтингу, відкриття українсько-нігерійських виробництв. Лагос, зокрема, має потребу у м'ясі, кормах для риб, складських приміщеннях з системами охолодження тощо.

Крім того, учасники зустрічі повідомили про намір підписати договір про міжрегіональне партнерство між Лагосом і Рівненщиною.

Нагадаємо, Україна спільно з Францією запустили проєкт діджиталізації сільгоспвиробництва.

інвестиції сільське господарство Нігерія