Нігерійці хочуть інвестувати в український агросектор

Представники Нігерії відвідують регіони України з метою пошуку партнерів у сфері сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

Зазначається, що наразі Нігерія входить до топ-10 країн світу за споживанням харчових продуктів. "Це перспективний ринок для експорту продуктів сектора харчової та переробної промисловості. Лагос — це штат на півдні Нігерії. Однойменний місто Лагос бізнес-столицею країни, яка налічує 22 млн чоловік. Саме тому і користується великим попитом в секторі харчової промисловості", — сказав міністр сільського господарства штату Лагос Гболахан Ловал.

Сторони обговорили можливість поставки продуктів харчування, обладнання, технологій переробки продукції, навчання фахівців, агроконсалтингу, відкриття українсько-нігерійських виробництв. Лагос, зокрема, має потребу у м'ясі, кормах для риб, складських приміщеннях з системами охолодження тощо.

Крім того, учасники зустрічі повідомили про намір підписати договір про міжрегіональне партнерство між Лагосом і Рівненщиною.

Нагадаємо, Україна спільно з Францією запустили проєкт діджиталізації сільгоспвиробництва.