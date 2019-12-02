Суд дозволив Держгеокадастру не відкривати дані про землю

Окружний адміністративний суд Києва дозволив Держгеокадастру не відкривати дані про землю, хоча за законодавством ця інформація має бути відкритою.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на платформу відкритих даних Опендатабот.

Відмову відкривати дані про землю суд пояснив технічними питаннями. "У Державному земельному кадастрі зареєстровано біля 19,5 мільйонів земельних ділянок, що технічно унеможливлює надання такої інформації у запитуваному позивачем вигляді", – йдеться в рішенні суду.

Тож поки кадастр не відкрито, контролювати стан земельного банку може лише держава. На думку експертів, така непрозорість залишає великий простір для зловживань.

"Є схеми, які б ми легко могли виявити за допомогою відкритих даних про землю. Наприклад, у тексті проєкту закону про ринок землі є заборона одній особі володіти більш ніж 0,5% земель сільськогосподарського призначення України (200-250 тисяч га). Це потрібно, щоб запобігти надмірній концентрації земель в обмеженої кількості людей", — кажуть в Опендатабот.

Також зазначається, що деякі ділянки належать одним і тим же людям через фіктивні фірми та підставних осіб. "У частини ділянок незаконним шляхом змінено призначення. На деяких ділянках, де згідно реєстру немає нічого, крім степу чи лісу, ведуться нелегальні розробки корисних копалин. Усі ці явища могли б аналізувати громадяни, якби дані про землю були відкритими", – коментує засновник платформи Олексій Іванкін.

В Опендатабот наголошують, що кожен українець має бачити код ділянки, площу, призначення та власника ділянки. "Ми додали завдання відкриття кадастру в список завдань для державних органів і будемо працювати над його відкриттям", — додали аналітики платформи.

Нагадаємо, 23 жовтня 2019 року Держгеокадастр повідомив почав оприлюднювати висновки про розгляд проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.