В уряді анонсували запуск е-кабінету забудовника

Про це повідомила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак у інтерв`ю "Радіо Свобода", інформує БІЗНЕС.

За її словами, цей інструмент передбачений в рамках боротьби з корупцією у будівельній галузі, зокрема реформуванні Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

"Ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об’єкти з незначними наслідками, так званий СС1, будувати об’єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ", — розповіла Бабак.

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За її словами, забудовники повинні будуть відкрити свій електронний кабінет, завантажити всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і тоді отримають послугу ДАБІ так само в електронному вигляді. "Тобто у свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їх інформація прийнята, і побачили себе вже в реєстрі як ті, хто подав документи і отримав дозвіл на початок будівництва", — зазначила міністр.

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