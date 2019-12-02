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Пн., груд.
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В уряді анонсували запуск е-кабінету забудовника

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Запуск електронного "кабінета забудовника" в Україні планується в перший тиждень грудня.

Про це повідомила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак у інтерв`ю "Радіо Свобода", інформує БІЗНЕС.

За її словами, цей інструмент передбачений в рамках боротьби з корупцією у будівельній галузі, зокрема реформуванні Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

"Ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об’єкти з незначними наслідками, так званий СС1, будувати об’єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ", — розповіла Бабак.

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За її словами, забудовники повинні будуть відкрити свій електронний кабінет, завантажити всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і тоді отримають послугу ДАБІ так само в електронному вигляді. "Тобто у свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їх інформація прийнята, і побачили себе вже в реєстрі як ті, хто подав документи і отримав дозвіл на початок будівництва", — зазначила міністр.

Нагадаємо:

  • У травні 2019 року Мінрегіон повідомив про спрощення реєстрації об'єктів будівництва – термін присвоєння поштових адрес об'єктам будівництва та нерухомості скоротили з 30-ти днів до п'яти.
  • У вересні в рамках ініціативи "Держава в смартфоні" команда президента анонсувала презентацію онлайн-кабінету для забудовників.
Кабмін кабінет забудовника