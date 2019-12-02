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02
Пн., груд.
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Україна третя в Європі за кількістю відкритих за рік кав'ярень

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Україна увійшла до ТОП-3 країн Європи за кількістю кав'ярень, відкритих у 2019 році.

Про це свідчать дані дослідження, яке провела інформаційна платформа Allegra Group — організатор кавових фестивалів в Нью-Йорку і Лондоні, інформує БІЗНЕС із посиланням на Blackfield Coffee.

На першому місці рейтингу опинилася Румунія, на другому – Казахстан. Україна посіла третє місце, за цей рік в країні відкрили на 16% більше кав'ярень, ніж у 2018 році.

Всього на ринку Європи працюють 37 598 кав'ярень. За 2019 рік кількість закладів зросла на 3,4%. До 2025 року Allegra очікує на європейському ринку понад 45 тис.  кав'ярень.

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Звіт становили за даними понад 500 інтерв'ю з представниками європейської кавовій індустрії, 8 тисяч опитувань і польових досліджень ринку. При складанні рейтингу компанія враховувала відкриття кав'ярень і закладів з кавою в усіх категоріях. Найбільш активні - Costa Coffee (3154 кав'ярні), Starbucks (2781 кав'ярня) і McCafe від McDonald's (2469 кав'ярень). Ці компанії покривають майже чверть всього ринку кав'ярень в Європі.

За кількістю закритих закладів на першому місці Туреччина, потім Угорщина, Бельгія і Швеція.

Нагадаємо:

Україна рейтинг кав'ярня