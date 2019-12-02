За вихідні: Енергетичні гойдалки, газові переговори і 100 млн грн від приватизації

Трейдери зупинили імпорт електрики з Білорусі

З 1 грудня трейдери зупинили імпорт електроенергії з Білорусі.

Про це повідомив один з учасників ринку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Економічну правду".

"З 1 ночі імпорт із Білорусі – нуль, трейдери перестали імпортувати. Білорусь зараз дорожче нашого ринку", – заявив співрозмовник.

При цьому він зазначив, що досі в невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії з Росії. Зокрема, вночі імпорт становить 16 мВт, вдень 200-300 мВт, при споживанні 16 000-21 000 мВт. При цьому загальний імпорт е/е в Україну становить 0,1%-1,7% від споживання.

Нагадаємо:

19 вересня 2019 року Верховна Рада України схвалила зміни до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства, а саме у Росії та Білорусі.

29 листопала Комітет з питань енергетики та ЖКГ схвалив правку до законопроєкту №2233, якою пропонується заборонити імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми контрактами.

1 грудня на ринку "на добу наперед" була зафіксована рекордно низька ціна на електроенергію — 860,42 грн за МВт/год.

Україна отримає понад 100 млн грн від продажу трьох держоб'єктів

До бюджету надійде 108,5 млн грн від продажу трьох об'єктів державної власності.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Так, було продано оптовий ринок у місті Бровари за 44,5 млн грн, тобто в 10 разів дорожче від стартової ціни в 4 млн грн. Також за 3,5 млн грн продали "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій". Ціна продажу стартувала з 270 тис. грн і зросла у 13 разів. За об'єкт змагалися 10 учасників торгів.

Крім того, було продано 100% державного пакету акцій "АТ Україна Туристична" на 35% дорожче за стартову ціну.

"Фонд держмайна має продовжити роботу щодо 415 об'єктів з 500, які уряд нещодавно передав до Фонду державного майна", — зазначили в уряді.

Нагадаємо, 25 листопада Фонд держмайна прийняв на приватизацію ще 76 державних підприємств. Таким чином до продажу було погоджено 415 держоб'єктів.

Україна може поновити пряме постачання російського газу

Україна не виключає повернення до прямих поставок газу з Росії.

Про це сказав міністр енергетики України Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє БІЗНЕС.

Він підтвердив, що відповідна пропозиція надійшла від російської сторони. "Ми чотири роки отримуємо ціну на газ — це ціна для Європи плюс транспортування назад. Ми говоримо, що якщо ми з вами можемо домовлятися про прямі поставки, то ціна повинна бути прив’язана до європейського індикатору", — сказав міністр.

Оржель також висловив переконання, що зустріч із цього питання у форматі "Україна — Росія" дозволила "зробити кроки вперед". "Європейська сторона була поінформована, що буде така зустріч. Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося - в рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти", — сказав міністр.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" припинив прямі закупки російського газу 26 листопада 2015 року.

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня 2019 року.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу. Російська сторона вважає необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

25 листопада "Нафтогаз" заявив, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі. Також українська сторона заявила про готовність розглянути пропозицію по виплатах "Газпромом" боргів не грошима, а газом.

Україна і Росія обговорюють виплат "Газпромом" $3 млрд з арбітражу газом

Україна та Росія обговорюють можливість здійснення російським "Газпромом" виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді постачань газу на суму в $3 млрд.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі радіо "НВ", інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністр Новак [міністр енергетики РФ Олександр Новак], який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні постачання газу. Ми з публічних заяв [російської сторони] бачимо певний прогрес. Ідеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", — сказав Вітренко.

Нагадаємо:

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф $4,63 млрд за недозавантаження української труби.

Наприкінці листопада 2019 року "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

Німецький автогігант планує масштабне скорочення персоналу

Один із провідних німецьких автоконцернів Daimler анонсував масштабну програму скорочення персоналу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Німецьку хвилю".

Так, упродовж наступних трьох років планується скоротити понад 10 тис. робочих місць по всьому світі. Анонсовані заходи зачеплять передусім працівників адміністрації.

Також передбачено розширення пропозицій із часткової зайнятості для працівників передпенсійного віку. Загалом звільнити мають кожного десятого співробітника адміністративного персоналу.

Оголошені заходи покликані покращити фінансовий стан німецького автовиробника. На думку керівництва автоконцерну, нинішня кількість працівників, яких лише в Німеччині налічується близько 178 тисяч, а загалом у світі близько 304 тисяч, — завелика. Зазначається, що це великий фінансовий тягар для Daimler, що значно знижує конкурентоспроможність.

Нагадаємо: