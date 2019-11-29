Бізнесмен Шуфані закликає президента врятувати українську промисловість

Власник компанії "Варіант Агро Буд", співінвестор БІЗНЕС 100 Дані Шуфані звернувся до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому висловив недовіру Кабінету міністрів та заявив про загрозу знищення промислового потенціалу України.

Про це бізнесмен написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

На його думку, відсутність економічної політики у законодавчій і виконавчій владі України може призвести до подальшої деіндустріалізації економіки України, еміграції працездатного населення та консервації економічного розвитку країни на довгі роки.

"Така ситуація має суттєві негативні наслідки для фінансової стабільності та сталого економічного розвитку вітчизняних виробників", — переконаний Шуфані. У своєму листі він запропонував главі держави низку заходів, які допомогли б підтримати вітчизняну промисловість. Зокрема, йдеться про імпортозаміщення, державну допомогу, надання кредитних ресурсів, ухвалення закону про ринок землі.

Також бізнесмен пропонує доповнити цей список пунктом про часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва, виключивши імпортну техніку.

"Бізнес вже чув багато заяв від Кабміну про те, що Україні необхідна сильна промисловість і створення єдиних ринкових умов для всього бізнесу. Так, а де дії? Де ці рівні умови? Все, що потрібно — скористатися прикладом Європи, просто створити і впровадити інструменти, які дозволять вітчизняним виробникам бути конкурентними. На сьогоднішній день у нас немає і 10% тих умов, які ефективно працюють в Європі. Володимире Олександровичу, ми все ще віримо в Вас особисто, як в президента, і сподіваємося, що у Вас все вийде, але до Кабінету Міністрів довіри більше немає", — звернувся Шуфані до глави держави.

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