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JP Morgan погіршив прогноз зростання ВВП України до кінця року

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Аналітики американського інвестбанку JP Morgan погіршили прогноз зростання економіки України в 2019 році з 4,3% в жовтневому огляді до 4% ВВП.

Про це свідчить оновлений прогноз JP Morgan, інформує БІЗНЕСз посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зростання економіки прискориться цього року приблизно до 4%. Але, незважаючи на поштовх до інвестицій, ми прогнозуємо помірне уповільнення [зростання економіки] у 2020 році на тлі зниження транзиту газу й певного негативного короткострокового впливу земельної реформи", — пояснюють аналітики.

Згідно з прогнозом, у 2021 році зростання економіки підвищиться до 4,5%. При цьому прогноз курсу гривні на 2019 рік залишився незмінним — 25 грн/$1 при деякому ослабленні курсу нацвалюти в подальшому: в 2020-му — 26,5 грн/$1, у 2021-м — 27,5 грн/$1.

Водночас аналітики JP Morgan погіршили прогноз дефіциту поточного рахунку у поточному році з 2,8% ВВП у жовтневому огляді до 2,9% ВВП, але поліпшили очікування цього показника в 2020-му — з 3,8% до 3, 4%. У 2021-му дефіцит поточного рахунку очікується на рівні 5%.

Експерти також очікують затвердження нової програми з МВФ у першому кварталі 2020 року, після чого Україна протягом року отримає два транші.

"Основні вимоги стосуються земельної реформи, законопроєкт якої пройшов перше читання і передбачає відкриття ринку землі з 1 жовтня 2020 року, і поправок до банківського законодавства, які запобігли б скасуванню націоналізації банку (ПриватБанку) і, ймовірно, незабаром будуть зареєстровані в парламенті", — йдеться в прогнозі.

Крім того, аналітики JP Morgan очікують, що інфляція в країні в 2019 році буде на рівні 6,5%, а в 2020-му знизиться до 5,7%. 

Нагадаємо:
JP Morgan