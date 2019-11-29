Український фонд стартапів анонсував старт прийому заявок

У понеділок, 2 грудня, стартує прийом заявок на фінансування Українським фондом стартапів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів і Фонду.

Зазначається, що рішення про початок грантової програми фонду ухвалили на засіданні Наглядової ради Українського фонду стартапів 27 листопада.

"Наприкінці 2019 року може відбутися перший Pitch-event (коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією). За його підсумками будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу", — повідомили в уряді.

Нагадаємо, 11 липня розпочав роботу Український фонд стартапів. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн. Розмір гранту для одного проєкту може досягати $75 тис.

Планувалось, що Фонд стартапів почне прийом заявок від підприємців у листопаді, а в грудні проведе пітчинг-івент.