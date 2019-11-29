П`ять заводів "Укрспирту" залишились без керівників

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства УКраїни звільнило керівників п`яти заводів, що входять до державного концерну "Укрспирт".
Про це у Facebook повідомив голові відомства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.
Йдеться про звільнення керівників Артемівського, Липницького, Новоборовицького місць провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту. Також звільнився з посади т.в.о. керівника Борокського МПД.
Милованов зазначив, що їх звільнили через порушення порядку ведення виробничої діяльності. "Наразі завершуються аудити в Концерні та ДП "Укрспирт". Попередні результати — невтішні. Вже кілька років поспіль ми спонсоруємо абсолютно неприбуткові підприємства, які ще й завдають шкоди державі", — написав міністр.
Нагадаємо:
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до державного бюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки анонсували проведення незалежного аудиту всіх спиртових заводів.
- 23 жовтня Кабінет міністрів звільнив очільників Держпродспоживслужби, "Аграрного фонду" та "Укрспирту".
- 25 жовтня Милованов доручив провести аудит "Укрспирту" та "Аграрного фонду".
- 1 листопада Мінекономіки оголосило конкурс на посаду керівника "Укрспирту".