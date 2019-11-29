П`ять заводів "Укрспирту" залишились без керівників

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства УКраїни звільнило керівників п`яти заводів, що входять до державного концерну "Укрспирт".

Про це у Facebook повідомив голові відомства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про звільнення керівників Артемівського, Липницького, Новоборовицького місць провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту. Також звільнився з посади т.в.о. керівника Борокського МПД.

Милованов зазначив, що їх звільнили через порушення порядку ведення виробничої діяльності. "Наразі завершуються аудити в Концерні та ДП "Укрспирт". Попередні результати — невтішні. Вже кілька років поспіль ми спонсоруємо абсолютно неприбуткові підприємства, які ще й завдають шкоди державі", — написав міністр.

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