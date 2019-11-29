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Пт., лист.
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Долар готується до нового рекорду

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Національний банк України (НБУ) встановив на 2 грудня 2019 року офіційний курс на рівні 23,97 грн за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора, інформує БІЗНЕС.

При цьому офіційний курс гривні до долара станом на 29 листопада встановлено на рівні 24,03 грн за долар, на 5 копійок більше у порівнянні з попереднім днем.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 грн за долар.

Станом на 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар — 23,96 — 23,99 грн;

Євро – 26,35 — 26,38 грн.

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Нагадаємо:

Нацбанк курс долара