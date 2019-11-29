Україна увійшла до топ-10 країн Європи за розрахунками через NFC

Україна увійшла в топ-10 європейських країн за кількістю NFC-платежів (Near field communication — технологія бездротової передачі даних малого радіусу дії) із застосуванням переносних пристроїв, включаючи мобільні телефони, смарт-годинники і браслети.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу однієї з найбільших у світі міжнародних платіжних систем Mastercard.

Зазначається, що щомісяця українці роблять кілька десятків мільйонів оплат за допомогою NFC цифрових гаманців.

Лідером серед европейських країн за кількістю платежів за допомогою переносних пристроїв є Нідерланди (33% всіх транзакцій за 2019 рік). Далі йдуть Велика Британія (18%), Швейцарія (8%), Росія (7%), Польща, Швеція, Чехія, Фінляндія, Німеччина.

За даними Mastercard, кількість розрахунків через NFC за цей рік збільшилась у 8 разів. "Ця тенденція широко розповсюджена в Європі, оскільки NFC-платежі доступні вже доступні в 26 країнах ЄС, де пропонується понад 30 різних пристроїв, у тому числі, з вбудованою батареєю (годинники, смартфони) та без батареї (браслети, кільця)", — зазначили в компанії.

Серед країн світу безконтактна оплата найпопулярніша в Австралії, США опинилися на 8-й сходинці рейтингу.

Згідно з прогнозом Mastercard, до 2020 року світовий ринок портативних пристроїв становитиме 30 млрд євро.

Нагадаємо, українці все частіше віддають перевагу платіжним карткам.