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Пт., лист.
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У Мін'юсті придумали, як боротися з рейдерством

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Міністерство юстиції планує побороти рейдерські захоплення власності шляхом зміни законодавства, розбудови IT-інфрастуктури та перезавантаження персоналу в органах реєстрації.

Про це заявив голова міністерства Денис Малюська, передає БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу уряду.

За його словами, в уряду є три напрями, за якими планується боротьба з рейдерством.

"Перший – це перезавантаження персоналу. Другий – удосконалення законодавства, яке містить багато прогалин та недоліків. Третій – розбудова ІТ-інфраструктури: впровадження ризик модулів, MobileID та інших сучасних технологій, що знизить ризики незаконного втручання людини в систему", – розповів міністр.

Він також зазначив, що за перші місяці роботи було реалізовано 12 пунктів із 22 дорожньої карти з протидії рейдерству.

Також у пріоритеті міністерства – імплементація положень Кодексу України з процедур банкрутства, забезпечення належної якості безоплатної правової допомоги, створення ефективної системи медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам, збільшення впливу приватних експертів на розробку методик і прийняття рішень у судово-експертній діяльності.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України в рамках боротьби з рейдерством впроваджує додаткову опцію авторизації реєстраторів нерухомості через Google Authentificator, яку планують зробити обов’язковою. Тобто для реєстрації угод з нерухомістю потрібно буде не тільки електронний підпис, а й SMS-пароль. 

 

рейдерство Денис Малюська