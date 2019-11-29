ФРУ попереджає про зупинку промпідприємств через підвищення тарифу на транспортування газу

З відповідним зверненням до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звернулася Федерація роботодавців України (ФРУ), інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Федерації.

Як зазначається, підвищення тарифу передбачено проєктом постанови НКРЕКП "Про встановлення тарифів для ТОВ "Оператор ГТС України" на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024", який планується ухвалити на засіданні Нацкомісії 29 листопада.

"Підвищення тарифів на транспортування газу через магістральну газотранспортну систему, передбачене цим проєктом, загрожує не просто втратою конкурентоздатності, а й повною зупинкою низки промислових підприємств хімічної, скляної, металургійної, харчової, виробництва будівельних матеріалів та інших галузей української промисловості", — йдеться в заяві.

За даними ФРУ, збільшення витрат на газ (додаткові витрати українських споживачів газу перевищать 36 млрд грн, з яких 18,5 млрд грн ляже на населення) для підприємств України в умовах обмеженого доступу до фінансових ринків і високої вартості фінансування призведе до подальшого погіршення фінансового становища промисловців, вимивання обігових коштів і, як наслідок, скорочення обсягів виробництва, інвестицій і зайнятості в базових і суміжних галузях економіки України. Також, на думку Федерації, підвищення тарифів природними монополіями у газовій сфері в умовах світової кризи, що насувається, загрожує Україні скороченням десятків тисяч робочих місць, недонадходженням мільярдів податків до бюджету, а також втратою валютної виручки.

"Звичайно, що за таких умов українська продукція ніколи не буде конкурентоздатною на світових ринках", — наголошується у зверненні.

Також роботодавці звертають увагу, що вказаний проєкт не містить детальної інформації щодо структури тарифу на послуги транспортування природного газу для точок входу точок виходу.

Тому ФРУ вимагає від НКРЕКП не допустити необґрунтованого зростання тарифу на транспортування газу, а також провести відкрите громадське обговорення проєкту тарифу "Оператора ГТС України", під час якого зобов’язати оператора здійснити повну презентацію структури тарифу та надати свої обґрунтування.