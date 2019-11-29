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Corteva Agriscience отримала нагороди Crop Science Awards 2019

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Компанія здобула престижні премії в трьох категоріях, у тому числі за кращі науково-дослідницькі винаходи

 

Corteva Agriscience отримала три престижні нагороди Crop Science Awards (раніше Agrow Awards), які присуджує організація Agribusiness Intelligence за кращі наукові, технологічні та лідерські ініціативи у галузі сільського господарства у всьому світі. Церемонія нагородження відбулася в рамках конференції Crop Science Forum, яка пройшла 12 листопада в Лондоні.

«Отримання трьох нагород Crop Science Awards підтверджує наше прагнення бути кращими в розробці інноваційних технологій, які створюють цінність для фермерів і споживачів, - зазначив Ніл Гаттерсон, головний технічний директор Corteva Agriscience. - Ми захоплюємося роботою команди, чиї новаторські ідеї та прагнення до успіху привели до приголомшливих результатів».

Corteva здобула перемогу у таких номінаціях:

«Кращі наукові розробки: Corteva Agriscience»

Зростаючі світові потреби в продуктах харчування, мінливі уподобання споживачів та  збільшення проблем зі стійкістю до шкідників стимулюють компанії розробляти і виводити на ринок нові сільськогосподарські технології. Приймаючи цей виклик, Corteva прагне задовольнити потреби галузі і пропонує рішення, що зменшують вплив на навколишнє середовище. Тому в портфелі компанії з'явилося багато інтегрованих технологій, продуктів, послуг і рішень. До них належать нові діючі речовини для захисту рослин, насіння та технології обробки насіння, а також діагностичні інструменти, що забезпечують цінність для сільгоспвиробників і вигоду для споживачів зараз і в майбутньому. Так, українським сільгоспвиробникам доступні світові інноваційні розробки Corteva на основі молекул Arylex™ active для захисту зернових колосових культур, ріпаку та соняшнику, а також Zorvec™ для захисту овочів, картоплі, виноградників і новинка поточного сезону - Rinskor™ active для захисту рису. Крім цього, компанія пропонує інноваційне рішення для захисту насіння під торговою маркою Lumisena™.

«Краща науково-популярна програма для інформування суспільства: «Слідкуй за їжею»

Corteva співпрацює з телеканалом ВВС для створення фільму «Слідкуй за їжею» («Follow the Food») - документального восьмисерійного серіалу про сільське господарство і виробництво продуктів харчування. Програма, яка запущена в 2019 році та продовжиться до кінця 2020  року, є мультиканальною кампанією та ефективно доносить об’єктивні та збалансовані повідомлення для широкої аудиторії, дозволяючи Corteva ділитися інсайтами про сільське господарство та інновації, які є драйверами його майбутнього.

«Краща інноваційна упаковка: пляшка з фторовмісного поліетилену високої щільності об'ємом 5 літрів»

Corteva представляє ергономічне та інноваційне пакувальне рішення для запуску в 2020 році фунгіциду для зернових Inatreq™, розробленого з використанням діючої речовини Inatreq™ active. Упаковка має формат 5-літрового флакону з горловиною зігнутою під отпимальним кутом з мономатеріалу. Унікальний дизайн ємності дозволяє повністю спорожнювати та ополіскувати упаковку, мінімізується вплив оператора та пляшки легко піддаються вторинній переробці.

Corteva Agriscience