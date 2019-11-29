Corteva Agriscience отримала нагороди Crop Science Awards 2019

Corteva Agriscience отримала три престижні нагороди Crop Science Awards (раніше Agrow Awards), які присуджує організація Agribusiness Intelligence за кращі наукові, технологічні та лідерські ініціативи у галузі сільського господарства у всьому світі. Церемонія нагородження відбулася в рамках конференції Crop Science Forum, яка пройшла 12 листопада в Лондоні.

«Отримання трьох нагород Crop Science Awards підтверджує наше прагнення бути кращими в розробці інноваційних технологій, які створюють цінність для фермерів і споживачів, - зазначив Ніл Гаттерсон, головний технічний директор Corteva Agriscience. - Ми захоплюємося роботою команди, чиї новаторські ідеї та прагнення до успіху привели до приголомшливих результатів».

Corteva здобула перемогу у таких номінаціях:

«Кращі наукові розробки: Corteva Agriscience»

Зростаючі світові потреби в продуктах харчування, мінливі уподобання споживачів та збільшення проблем зі стійкістю до шкідників стимулюють компанії розробляти і виводити на ринок нові сільськогосподарські технології. Приймаючи цей виклик, Corteva прагне задовольнити потреби галузі і пропонує рішення, що зменшують вплив на навколишнє середовище. Тому в портфелі компанії з'явилося багато інтегрованих технологій, продуктів, послуг і рішень. До них належать нові діючі речовини для захисту рослин, насіння та технології обробки насіння, а також діагностичні інструменти, що забезпечують цінність для сільгоспвиробників і вигоду для споживачів зараз і в майбутньому. Так, українським сільгоспвиробникам доступні світові інноваційні розробки Corteva на основі молекул Arylex™ active для захисту зернових колосових культур, ріпаку та соняшнику, а також Zorvec™ для захисту овочів, картоплі, виноградників і новинка поточного сезону - Rinskor™ active для захисту рису. Крім цього, компанія пропонує інноваційне рішення для захисту насіння під торговою маркою Lumisena™.

«Краща науково-популярна програма для інформування суспільства: «Слідкуй за їжею»

Corteva співпрацює з телеканалом ВВС для створення фільму «Слідкуй за їжею» («Follow the Food») - документального восьмисерійного серіалу про сільське господарство і виробництво продуктів харчування. Програма, яка запущена в 2019 році та продовжиться до кінця 2020 року, є мультиканальною кампанією та ефективно доносить об’єктивні та збалансовані повідомлення для широкої аудиторії, дозволяючи Corteva ділитися інсайтами про сільське господарство та інновації, які є драйверами його майбутнього.

«Краща інноваційна упаковка: пляшка з фторовмісного поліетилену високої щільності об'ємом 5 літрів»

Corteva представляє ергономічне та інноваційне пакувальне рішення для запуску в 2020 році фунгіциду для зернових Inatreq™, розробленого з використанням діючої речовини Inatreq™ active. Упаковка має формат 5-літрового флакону з горловиною зігнутою під отпимальним кутом з мономатеріалу. Унікальний дизайн ємності дозволяє повністю спорожнювати та ополіскувати упаковку, мінімізується вплив оператора та пляшки легко піддаються вторинній переробці.