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Пт., лист.
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Порошенко-молодший придбав частку в батьківському банку

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Центрально-європейська кондитерська компанія (ЦЕКК), бенефіціаром якої є син п`ятого президента України Олексій Порошенко, придбала пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

Проте у фінустанові не вказали, яку саме частку купила компанія і яким чином змінилася структура МІБ. 

Згідно з даними за третій квартал 2019 року, пакетом з 50,08% акцій володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенку, 9,9% — колишньому депутату Олегу Зиміну, 14,92% — Ігорю Кононенко, 8,2% — інвестфонду Сова.

Нагадаємо, п`ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко переєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія. 

Довідка: Акціонерами МІБ станом на 1 січня 2019 року були Петро Порошенко – 60%, Ігор Кононенко – 14,9%, Олег Гладковський і Олег Зімін – по 9,9%, Катерина Ворушиліна та Сергій Ворушилін – по 2,6%, Олексій Порошенко – 0,006%, Юлія Гладковська — 0,000001%.

ЦЕКК — керуюча компанія кондитерської корпорації Roshen. 

банки акції Олексій Порошенко МІБ