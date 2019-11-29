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Пт., лист.
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З початку року в Україну інвестували майже $35 млрд. Росія серед найбільших інвесторів

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За січень-вересень поточного року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у вигляді акціонерного капіталу зріс на $1,82 млрд (5,5%) і склав $ 34,73 млрд. Із них 78% або $27,2 млрд надійшло з країн ЄС.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує БІЗНЕС.

За цей період надійшло $1,7 млрд нових інвестицій, але при цьому вибув майже $1 млрд, а позитивна переоцінка становила $1,1 млрд.

За даними Держстату, найбільший приріст прямих іноземних інвестицій зафіксований з Кіпру — $761,1 млн (до $10,3 млрд), Нідерландів — $438,3 млн (до $7,56 млрд), Росії — $220,1 млн (до $0,82 млрд), Швейцарії — $133,3 млн (до $1,68 млрд), Німеччини — $89,9 млн (до $1,7 млрд).

Одночасно зафіксовано різке зменшення інвестицій з Угорщини — на $197,8 млн (до $ 0,37 млрд) і Великої Британії — на $92,7 млн ​​(до $2,04 млрд).

У галузевому розрізі найбільше зростання іноземних інвестицій зафіксовано:

- у фінансовій та страховій діяльності — $828,6 млн;

- у видобувній та переробній промисловості —  $266,4 млн і $235,4 млн, відповідно;

- в операціях з нерухомим майном — $225,8 млн;

- у професійній, науковій і технічній діяльності — $161,8 млн;

- в оптовій та роздрібній торгівлі — $146,9 млн.

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Серед топ-сфер, куди інвестують іноземці: промисловість — 32,9% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій; оптова і роздрібна торгівля — 16,2%; фінансова та страхова діяльність — 12,9%; операції з нерухомістю — 12,9%,; професіональна, наукова і технічна діяльність — 6,5%; сфера "Інформації та телекомунікацій" — 6,5%.

Нагадаємо:

Прямі інвестиції Держстат