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Пт., лист.
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Українці все частіше віддають перевагу платіжним карткам

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За 9 місяців 2019 року кількість безготівкових операцій в Україні зросла на 29%, а їхня сума – на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Загалом за 9 місяців українці розрахувалися картками або мобільними телефонами 3,65 млрд разів. Загальна сума, на яку здійснювалась оплата – 2,58 трлн грн. Більшість операцій з картками – це розрахунок за придбаний товар: 81,9% операцій. Решта операцій з картками – зняття готівки.

"Безготівкові операції з використанням безконтактних та токенізованих карток разом становили третину від загальної кількості та обсягу безготівкових операцій у торговельній мережі", – заявили в НБУ.

За даними регулятора, загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 9%, а кількість активних карток – на 6%. Наразі в Україні випущено 39,1 мільйона активних платіжних карт.

Переважна більшість платіжних карт українців – це карти MasterCard (71,3%). Карток Visa в Україні 27,7%. На одного українця в середньому припадає 1,1 активна платіжна картка.

"За кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їхнього обслуговування домінують Київ, Дніпропетровська та Харківська області.Загальна кількість банкоматів та програмно-технічних комплексів самообслуговування в Україні залишилася майже без змін та станом на 01 жовтня цього року склала 19,7 тис шт. та 16,6 тис шт. відповідно", – зазначили у Нацбанку.

 

 

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