У Франції протестують проти "чорної п'ятниці" (ФОТО)

У Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Le Monde.

Активісти у четвер заблокували доступ до логістичного центру Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж. Вони склали тюки з соломою і старі холодильники, пральні машини та плити, щоб не пустити десятки вантажівок на величезний майданчик площею 150 000 квадратних метрів, недавно відкриту в цьому місті.

Сьогодні протестувальники продовжують акції і намагаються не пускати співробітників центру на робочі місця. Активісти вважають "Чорну п'ятницю" символом надмірного споживання тому, що, на їхню думку, через великі знижки в цей день люди купують речі, навіть якщо не потребують їх.

Вони також розвісили плакати із закликом до Amazon зупинити експансію і перевиробництво. На місце протесту була викликана поліція, яка силою відтягувати протестуючих від в'їзду в логістичний центр.

Подібні акції заплановані сьогодні в 17 французьких містах.

Крім того, у Франції заборонили рекламу "Чорної п'ятниці".

Нагадаємо, у Німеччині співробітники інтернет-компанії Amazon оголосили страйк в день міжнародного шопінгу — "чорну п’ятницю".