Саудівські компанії зацікавились українськими агрокомпаніями

Компанії СаудівськоЇ Аравії зацікавлені у придбанні агрокомпаній в Україні, але для цього хочуть бути рівними гравцями на ринку землі.

Про це під час ІІ Саудівсько-Українського аграрного бізнес-інвестиційного форуму заявив керуючий директор Salic Халед Аль-Абуді, інформує БІЗНЕС із посиланням на Agropolit.

За його словами, одне із ключових питань для саудівських компаній – питання ринку землі, чи дозволить влада купувати землю іноземцям.

Також потенційні інвестори хочуть знати, як в Україні влада ставиться вже до діючих компаній.

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