Саудівські компанії зацікавились українськими агрокомпаніями

Компанії СаудівськоЇ Аравії зацікавлені у придбанні агрокомпаній в Україні, але для цього хочуть бути рівними гравцями на ринку землі.
Про це під час ІІ Саудівсько-Українського аграрного бізнес-інвестиційного форуму заявив керуючий директор Salic Халед Аль-Абуді, інформує БІЗНЕС із посиланням на Agropolit.
За його словами, одне із ключових питань для саудівських компаній – питання ринку землі, чи дозволить влада купувати землю іноземцям.
Також потенційні інвестори хочуть знати, як в Україні влада ставиться вже до діючих компаній.
Нагадаємо:
- На початку жотвня 2019 року Організація харчових продуктів та лікарських засобів Саудівської Аравії зареєструвала перелік українських підприємств, яким дозволено експортувати до країни молоко і молочну продукцію.
- За три квартали 2019 року експорт українського м’яса і субпродуктів до Саудівської Аравії виріс втричі за рік.