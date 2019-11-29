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Гетманцев став віцепрезидентом Асоціації платників податків

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Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев став першим віцепрезидентом ВГО "Асоціація платників податків України".

Як повідомляє БІЗНЕС, його кандидатуру одноголосно підтримали на черговому звітно-виборному XIVз’їзді Асоціації 28 листопада.

Згідно Статуту, цю посаду він обійматиме 4 роки.

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Цим же з’їздом Грігола Катамадзе переобрали президентом Асоціації. Колишній Посол Грузії в Україні очолює АППУ з 2015 року.

Віцепрезидентами Асоціації платників податків України також є колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко, політик Анатолій Матвієнко та екс-міністр фінансів Олександр Шлапак.

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Нагадаємо, нещодавно президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова на народних обранців з проханням внести зміни до Закону "Про громадські об'єднання".

Асоціація платників податків України Данило Гетманцев