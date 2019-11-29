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Україна "вижала" з Польщі ще 5 тис. автодозволів

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Польща надала українським перевізникам ще 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", — написав Криклій.

Нагадаємо:

  • 6 серпня 2019 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна — ЄС. За його словами, якщо торік було 260 тис. дозволів для перевезень, то цьогоріч  – лише 160 тис.
  • У серпні Європейська Бізнес Асоціація закликала президента Володимира Зеленського вирішити з Польщею проблему автодозволів.
  • На початку листопада в Мінінфраструктури України повідомили, що у 2019 році Польща виділить Україні 15 тис. додаткових дозволів на вантажні перевезення автотранспортом, 10 тис. з яких — у рахунок наступного року.
  • Мінінфраструктури прогнозувало погіршення ситуації з автоперевезеннями через польський кордон у 2020 році.

 

Мінінфраструктури автодозволи