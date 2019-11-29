Україна "вижала" з Польщі ще 5 тис. автодозволів

Польща надала українським перевізникам ще 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", — написав Криклій.

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