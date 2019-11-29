"Чорна п'ятниця" по-німецьки: Співробітники Amazon оголосили страйк

У Німеччині співробітники інтернет-компанії Amazon оголосили страйк в день міжнародного шопінгу — "чорну п’ятницю".

Страйк почався в ніч на п'ятницю і триватиме три дні, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на DW.

У страйку беруть участь працівники розподільних центрів Amazon в Лейпцигу, Бад-Херсфельді, Кобленці, Райнберзі і Верні та Грабені. Організатором акції виступила профспілка працівників сфери обслуговування Verdi.

Профспілка протягом багатьох років домагається від американського концерну тарифного договору аналогічного тому, який діє в сфері роздрібної торгівлі і доставок товарів поштою. Він повинен передбачати підвищення зарплати і поліпшення умов праці. Але керівництво Amazon відмовляється від переговорів: компанія позиціонує себе як підприємство в сфері логістики, де оплата надходить безпосередньо при отриманні товару.

Також в Amazon відзначають, що його співробітники отримують численні бонуси.

Останнім днем страйку в шести розподільних центрів Amazon в Німеччині стане "кіберпонеділок" (Cyber Monday), коли традиційно проходить масовий розпродаж безпосередньо в інтернет-магазинах.

Нагадаємо, у Франції заборонили рекламу "Чорної п'ятниці".