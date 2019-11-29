Уряд хоче позбавити українців паперових чеків та квитанцій

Кабінет міністрів України планує запустити сервіс, який дозволить позбавитись паперових чеків та квитанцій, а всі документи будуть в електронному варіанті.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує БІЗНЕС.

"Сервіс буде дуже простий. Колись давно ми запускали сервіс pb.ua/check, на якому можна перевірити квитанцію Привату за її номером. Новий сервіс буде працювати за схожим чином, але для всіх банків. Ми створимо веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитись будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції — і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним ЕЦП", – розповів Дубілет.

Таким чином, кожен зможе зробити платіж з "Приват24", monobank або іншого банку, отримати номер квитанції та одразу показати його чиновнику.

Крім того, за його словами, уряд прийме постанову, якою зобов'яж всі держоргани переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції.

"До речі, цей сервіс знадобиться і приватному бізнесу. Бо ж часто квитанції просять не тільки чиновники. З огляду на те, що сам сервіс відносно простий, а регулювання відбувається на рівні Кабміну, а не парламенту, я розраховую, що ми його запустимо протягом 1-3 місяців", – зазначив міністр.

Нагадаємо, Кабмін України подав до Верховної Ради законопроєкт про впровадження електронних довіреностей.