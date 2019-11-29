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Україна "підросла" у рейтингу процвітаючих країн

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 Україна за поточний рік піднялася на 15 позицій та опинилася на 96-му рядку в рейтингу процвітання.

Про це свідчать дані щорічного звіту Legatum Institute, інформує БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Згідно з оприлюдненими даними, найсильніші сторони України – освіта, за якою наша країна перебуває на 37 місці у світі, та умови життя (69 місце). Найслабші сторони – соціальний капітал (129 місце) і безпека (145 сходинка).

На пострадянському просторі, крім Естонії, лідируючі позиції в області процвітання займають Литва (33), Латвія (35) і Грузія (53). Казахстан розмістився на 68-му місці, Білорусь і Росія — на 73-й і 74-й позиції. 

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Найвищі оцінки в області процвітання отримали Данія, Норвегія і Швейцарія. Також до ТОП-10 процвітаючих країн увійшли Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Нова Зеландія, Німеччина, Люксембург та Ісландія. Примітно, що ці сім держав увійшли до першої десятки країн з найвищою репутацією.

Серед країн Східної Європи найвищі оцінки отримали Естонія (21), Словенія (27) і Чехія (28-е місце). Найнижчі показники зафіксовані у ПАР, Ємену та Південного Судану.

"81% країн відчуває більш високий рівень добробуту, ніж десять років тому. Причому усі регіони вносять вклад в покращення глобального процвітання. Економіки також стали більш відкритими", — йдеться в дослідженні.

Довідка: Дослідження The Legatum Prosperity Index™ проводиться з 2007 року і оцінює рівень процвітання в 167 країнах світу. Індекс процвітання враховує політичне, соціальне, економічне і екологічний стан за 11 ключовими факторами: безпека, особиста свобода, управління, соціальний капітал, інвестиційне середовище, підтримка підприємництва, доступ до ринку та інфраструктури, рівень економіки, умови життя, охорона здоров'я, освіта і стан навколишнього середовища.

Україна рейтинг процвітання