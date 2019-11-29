В Україні запустять пілот електронного фермерського реєстру

У грудні в 6 областях України запустять пілотний проєкт електронного фермерського реєстру.

Про це заявила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Інна Мєтєлєва, інформує БІЗНЕС із посиланням на міністерство.

"Пілотний проєкт починається в грудні в шести областях (Волинській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях), де створені мобільні групи для роботи з фермерами. До складу входять представники відповідальних департаментів ОДА, Укрдержфонду, дорадчих служб", – розповіли у міністерстві.

Зокрема, як відзначили в Департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, в планах внести до реєстру близько 500 фермерів з кожної області до кінця поточного року.

В аграрному будуть об'єднані чотири реєстри: Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, реєстр прав, реєстр Держгеокадастру та реєстр тварин.

З лютого 2020-го введення реєстру пошириться на територію всієї країни. Завершити проєкт планується в червні 2020 року. Учасниками фермерського реєстру будуть фермери, а також всі виробники сільгосппродукції.

Метою створення фермерського реєстру є ідентифікація суб'єктів ринку та налагодження ефективної комунікації, спрощення доступу до банківського фінансування, впровадження програм таргетованої державної підтримки, створення інформаційно-аналітичної бази для оцінки ефективності впровадження програм державної підтримки, формування державної політики щодо розвитку сільського господарства та сільських територій, сприяння виправлення помилок в ДЗК та реєстрація договорів оренди, підвищення інвестиційної привабливості агросектору.

Нагадаємо влада розглядає кілька варіантів держпідтримки фермерів у 2020 році.