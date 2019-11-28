Атомники влаштувати попереджувальний протест через звільнення глави "Енергоатома" (ВІДЕО)

Сьогодні, 28 листопада, працівники НАЕК "Енергоатом" влаштували попереджувальну акцію під стінами Міністерства енергетики та захисту довкілля із вимогою припинити розвертання енергетичного вектору в бік Росії та поновити на посаді президента держпідприємства Юрія Недашковського.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Учасники акції наголошують, що міністр Олексій Оржель, який ініціював відставку Недашковського, демонструє свою зневагу до стратегічної для України ядерної галузі, яка виробляє 56% електроенергії для українських споживачів.

За їх словами, звільнення глави "Енергоатома" відбулося у таємному режимі без експертного обговорення, "з порушенням процедури, без жодної особистої зустрічі міністра з Юрієм Недашковським".

При цьому опубліковані на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу керівника "Енергоатома" атомники вважають маніпулятивними і неправдивими. "Неефективний менеджмент" за найнижчим тарифом на електроенергію в світі — 56,7 копійок виплатив торік 11,5 млрд гривень податків, реалізував інвестиційні проєкти на суму 12,8 млрд гривень, виробив майже 55% електроенергії України. Більш того, за 9 місяців 2019 року НАЕК "Енергоатом" сплатив 30% усіх отриманих від реалізації електроенергії коштів у Державний бюджет України та бюджети всіх рівнів, позабюджетні фонди та в якості ПДВ при розмитненні. З 42 млрд 780 млн грн, що отримала за 9 місяців, компанія сплатила 12,889 млрд грн до бюджету України", — заявили працівники "Енергоатома".

Також наголошується, що Недашковський майже вдвічі збільшив фінансовий результат держпідприємства у порівнянні з плановим за умов відпуску 90% електроенергії за спецобов’язками за тарифом 56,7 коп. За 9 місяців 2019 року чистий фінансовий результат "Енергоатома" за планом мав скласти 2,6 млрд грн, а фактично склав 4,3 млрд грн.

"З нинішнім тарифом та знущальним ставленням до атомників, роботу яких обмежують заради імпорту з РФ, "Енергоатом незважаючи на зростання кількісних показників порушень в роботі АЕС успішно пройшов всі партнерські перевірки з безпеки експлуатації ВАО АЕС та МАГАТЕ, де на відміну від Мінекоенерго працюють професіонали. Опубліковані "підозри" Мінекоенерго у розкраданні державних коштів стосуються подій більш ніж 10-річної давнини, і можуть розцінюватися на сьогодні лише як підтвердження Міністерством лідируючих позицій НАЕК "Енергоатом" в рейтингах ефективності та прозорості компанії протягом всіх останніх років", — заявляють представники держпідприємства.

Також вони стверджують, що Мінекоенерго вже два місяці гальмує плани держкомпанії – від фінансового до стратегічного, через що "Енергоатом" не може виконувати жодну інвестиційну програму – від Комплексної (зведеної) програми з підвищення безпеки за кошти ЄБРР та Євратом до добудови Ташлицької ГАЕС, яка критично потрібна для балансування об’єднаній енергетичній системі України.

На думку автомників, "причини" звільнення Недашковського були "взяті зі звинувачень непрофесійних організацій та окремих осіб", проте аргументи "Енергоатома" профільне відомство не взяло до уваги.

У зв`язку з цим учасники попереджувального мітингу звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням вжити заходів для відновлення на посаді Недашковського. "Оскільки на сьогодні в Україні відсутні інші авторитетні для атомників України та світу компетентні фахівці його рівня, які можуть забезпечити достатній рівень ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації АЕС", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 27 листопада Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Ініціатором його звільнення виступив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.