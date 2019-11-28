"Тедіс Україна" відмовляється виплачувати штраф АМКУ

Дистриб'ютор сигарет компанія "Тедіс Україна" не сплачуватиме штраф, накладений на неї Антимонопольним комітетом України, у справі про змову на тютюновому ринку.
Про це заявив гендиректор компанії Тарас Корніяченко у інтерв'ю Liga.net, інформує БІЗНЕС.
"Ні, платити ми не будемо", — сказав він.
Корніяченко також сказав, що не платив би попередній штраф АМКУ за порушення умов роботи на ринку. "Я б не платив. І чому його заплатили — це окрема історія, ще до мого призначення. Ми з позицією АМКУ не згодні, вважаємо її абсолютно невірною, і першу справу оскаржуємо в судах, опрацьовуємо всі можливі логічні аргументації. І другу справу теж будемо оскаржувати", — заявив гендиректор компанії.
Нагадаємо:
- У грудні 2017 року АМКУ визнав компанію "Тедіс Україна" монополістом і оштрафував на 430 млн грн.
- 10 жовтня 2019 року АМКУ ухвалив рішення оштрафувати низку тютюнових компаній і дистриб'ютора "Тедіс Україна" на 6,5 млрд грн. За даними Комітету, у 2011−2012 роках вказані тютюнові компанії працювати лише з одним дистриб’ютором — "Тедіс Україна", у результаті чого в 2013 році компанія стала монополістом на ринку з часткою 99,43%.