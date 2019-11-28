"Тедіс Україна" відмовляється виплачувати штраф АМКУ

Дистриб'ютор сигарет компанія "Тедіс Україна" не сплачуватиме штраф, накладений на неї Антимонопольним комітетом України, у справі про змову на тютюновому ринку.

Про це заявив гендиректор компанії Тарас Корніяченко у інтерв'ю Liga.net, інформує БІЗНЕС.

"Ні, платити ми не будемо", — сказав він.

Корніяченко також сказав, що не платив би попередній штраф АМКУ за порушення умов роботи на ринку. "Я б не платив. І чому його заплатили — це окрема історія, ще до мого призначення. Ми з позицією АМКУ не згодні, вважаємо її абсолютно невірною, і першу справу оскаржуємо в судах, опрацьовуємо всі можливі логічні аргументації. І другу справу теж будемо оскаржувати", — заявив гендиректор компанії.

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