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28
Чт., лист.
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За п`ять років у "зелені" проєкти в Україні інвестували майже 4 млрд євро

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За 2019 рік було введено рекордний обсяг нових потужностей джерел відновлювальної енергії  — 2661 МВт.

Про це повідомив директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко на Х Міжнародному інвестиційному форумі з відновлюваної енергетики, інформує БІЗНЕС.

За його даними, станом на третій квартал 2019 року загальна потужність всіх джерел "чистої" енергії, в тому числі по біомасі, складає майже 5 тис. МВт.

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"Це, по суті, той рівень, який ми мали досягти відповідно до тих рішень, які ухвалювалися в 2014 році. Саме тоді був ухвалений загальнонаціональний план дій з відновлювальної енергетики, який говорив про те, що ми маємо досягти 11% відновлювальних джерел енергії до 2020 року", — сказав Шафаренко.

Він зазначив, що найактивніше в Україні розвиваються проєкти сонячні електростанції. Проте експерт висловив сподівання, що у наступні роки "буде підтягуватися біомаса, оскільки вона є більш гнучкою і сприятливою для енергосистеми".

Загалом, за його даними, за останні 5 років у проєкти з відновлювальнрї енергетики було інвестовано майже 4 млрд євро. "Це, напевно, одна з тих сфер, яка дає найбільше інвестицій в українську еоеноміку", — підсумував Шафаренко.

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Нагадаємо:

інвестиції відновлювальна енергетика