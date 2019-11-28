За п`ять років у "зелені" проєкти в Україні інвестували майже 4 млрд євро

За 2019 рік було введено рекордний обсяг нових потужностей джерел відновлювальної енергії — 2661 МВт.
Про це повідомив директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко на Х Міжнародному інвестиційному форумі з відновлюваної енергетики, інформує БІЗНЕС.
За його даними, станом на третій квартал 2019 року загальна потужність всіх джерел "чистої" енергії, в тому числі по біомасі, складає майже 5 тис. МВт.
"Це, по суті, той рівень, який ми мали досягти відповідно до тих рішень, які ухвалювалися в 2014 році. Саме тоді був ухвалений загальнонаціональний план дій з відновлювальної енергетики, який говорив про те, що ми маємо досягти 11% відновлювальних джерел енергії до 2020 року", — сказав Шафаренко.
Він зазначив, що найактивніше в Україні розвиваються проєкти сонячні електростанції. Проте експерт висловив сподівання, що у наступні роки "буде підтягуватися біомаса, оскільки вона є більш гнучкою і сприятливою для енергосистеми".
Загалом, за його даними, за останні 5 років у проєкти з відновлювальнрї енергетики було інвестовано майже 4 млрд євро. "Це, напевно, одна з тих сфер, яка дає найбільше інвестицій в українську еоеноміку", — підсумував Шафаренко.
Нагадаємо:
- За даними Держенергоефективності, з 2014 року станом на липень 2019 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
- За 9 місяців 2019 року в більш ніж 2500 МВт нових потужностей відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні було інвестовано понад 2 млрд євро.
- Україна піднялася одразу на 55 позицій в рейтингу привабливості країн, що розвиваються, з точки зору інвестицій, залучених у відновлювану енергетику в 2019 році.