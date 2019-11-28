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Мінекоенерго пропонує компромісну модель "зеленого" тарифу

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Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України розробило компромісну модель реструктуризації "зеленого" тарифу.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Костянтин Чижик на Х Міжнародному інвестиційному форумі з відновлюваної енергетики, інформує БІЗНЕС.

Так, міністерство пропонує знизити тариф для діючих СЕС на 10%, а для ВЕС — на 17% з продовженням терміну його виплат на п'ять років. Для станцій, які уклали попередні договори з ДП "Гарантований покупець", тариф пропонують знизити на 15% для СЕС і на 10% для ВЕС з продовженням на п'ять років.

В Мінекоенерго розраховують, що така модель дозволить збалансувати дефіцит "Гарантованого покупця", який викупляє "зелену" енергетику, а також приведе тариф до ринкового рівня.

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Також Мінекоенерго планує збільшити відповідальність виробників "чистої" енергії за небаланси. Зокрема, для тих, хто погодиться на реструктуризацію, фінансова відповідальність буде підвищуватися на 20% в рік; для тих, хто не погодитися — на 35%, поки до 2023 року вона не досягне 100%. 

Водночас в Мінекоенерго мають намір підняти тарифи для населення, які споживають більше 500 кВт на місяць і скасувати держкомпенсацію за втрати при транспортуванні електроенергії.

Нагадаємо:

 

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