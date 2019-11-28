Аграріям можуть запропонувати кредити на купівлю землі під 3% річних на 8-10 років

Кабінет міністрів України може запропонувати аграріям кредити на купівлю землі під 3% річних терміном на 8-10 років.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький на І Агрополітичному форумі, присвяченому земельній реформі "Децентралізація: чого очікувати?", інформує БІЗНЕС з посиланням на AgroPolit.com.

"Стартова позиція на сьогодні 30% – це кредитна ставка за програмою кредитування на викуп землі, ми з банками працюємо над зменшенням…Термін кредитів – на 8-10 років. У цілому хочу сказати, що в межах 4 млрд грн рішення ухвалюватимуть після Нового року. Зараз подаються пропозиції", – сказав Висоцький.

За його словами, в уряді чекають на пропозиції від аграріїв.

Щодо створення земельного банку, то заступник міністра зазначив, що ця ідея не відкидається. "Земельний банк – це питання дискусії, адже ідея створення не відкидається, але інституційна спроможність держави сьогодні досить низька", – сказав він.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільгосппризначення. До розгляду документу в другому читанні запропоновано понад 2 тисячі правок.