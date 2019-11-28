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Чт., лист.
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Земельний законопроєкт отримав вже понад 2 тис. правок

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Запронований президентською партією "Слуга народу" законопроєкт № 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, отримав понад 2 тисячі правок.

Про це повідомив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.

"Змін та ідей є дуже багато. Це понад 2 тисячі правок, а може й три. Вчора закінчився останній день, ми почали їх рахувати і узагальнювати. Це займе час, адже багато що дублюється. Основні зміни, окрім технічних, звичайно, стосуються концентрації (дозволеного об'єму продажу землі в одні руки - ред.) і участі іноземців", – заявив Сольський.

За його словами, засідання комітету з розгляду правок відбудеться не раніше, ніж за півтора тижні. "Узагальнимо, і я думаю, не раніше ніж через півтора тижні почнемо розглядати ці правки. Спочатку ці правки будуть розглядатись на комітеті, а потім на засіданні", – додав нардеп.

Нагадаємо:

Верховна Рада ринок землі аграрний комітет правки