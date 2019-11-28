Справа митників: Ймовірному організатору корупційної схеми оголосили підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що займалася розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Таким чином, кількість підозрюваних у завданні більш 77,7 млн гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб", — зазначили в Бюро.
Дії ймовірного керівника корупційної схеми кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
За даними ЗМІ, йдеться про одеського бізнесмена Вадима Альперіна.
Нагадаємо:
- 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб, серед яких семеро митників, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Згодом в СБУ повідомили, що йдеться про схему з розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн.
- 27 листопада НАБУ оголосило підозри семи митникам, які фігурують у справі. Того ж дня правоохоронці затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна, коли він прийшов на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.