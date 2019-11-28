Справа митників: Ймовірному організатору корупційної схеми оголосили підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що займалася розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Таким чином, кількість підозрюваних у завданні більш 77,7 млн гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб", — зазначили в Бюро.

Дії ймовірного керівника корупційної схеми кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ, йдеться про одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

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