Атака на Нацбанк: Бізнес заявляє про тривожний сигнал для інвесторів

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловила занепокоєння подіями, які розгортаються навколо Національного банку України (НБУ) в останні кілька тижнів.

Про це йдеться у заяві Асоціації, інформує БІЗНЕС.

"Подібні ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам тривожний сигнал. Крім того, ставлять під питання принципи об'єктивності та неупередженості, які мають існувати в цивілізованій європейській країні", — заявили в ЄБА.

Представники бізнес-спільноти наголошують, що забезпечення незалежності Нацбанку, збереження макроекономічної стабільності та продовження співпраці з МВФ для сталого економічного зростання України мають бути непохитними пріоритетами влади.

"Бізнес закликає відповідальні органи державної влади належним чином реагувати на ситуації, подібні до тієї, що зараз відбувається навколо НБУ, керуючись принципами справедливості. Адже зараз важливо убезпечити країну від появи нових негативних чинників, які дестабілізують економіку, сповільнюють інвестиційну активність та економічне зростання", — заявили в Асоціації.

Нагадаємо, 27 листопада правління Нацбанку заявило про атаку, ініційовану олігархом Ігорем Коломойським.