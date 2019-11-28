Українці зможуть використовувати е-декларації для експрес-відправлень

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зокрема, запроваджено можливість використання електронної митної декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів вартістю від 100 євро, що пересилаються на адресу громадян через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях.

Нововведення дозволить громадянам декларувати товари не звертаючись до послуг брокерів та економити на митному оформленні.

"Норма після доопрацювання відповідних програмних сервісів дозволить громадянам самостійно декларувати такі товари (після придбання деяких навичок декларування) без залучення митних брокерів, тобто з економією на митному оформленні", – зазначили в Мінфіні.

Також у міністерстві анонсували зміну форми декларації М-16.

Окрім того, у згаданих змінах актуалізовано перелік товарів, переміщення яких територією України транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам фінансових та інших гарантій.