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Литовська компанія відкрила на Прикарпатті сонячну електростанцію

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Литовська компанія Modus Grupe відкрила в селі Залуква Галицького району на Прикарпатті сонячну електростанцію потужністю майже 14 МВт.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За даними Modus Grupe, обсяг інвестицій в проєкт склав 11 млн євро, станція була побудована за півроку.

"Україна географічно приваблива та перспективна для розвитку проєктів сонячної енергетики та обсяг інвестицій для реалізації цього проєкту на Прикарпатті склав 11 мільйонів євро. Ця сонячна електростанція була збудована цьогоріч за шість місяців. За оцінками компанії, такі електростанції, встановлені в Україні, будуть щорічно виробляти понад 14 000 МВт/ч "зеленої" енергії", – заявив член правління Modus Grupe Руслан Склепович.

У 2019 компанія почала будівництво в Україні двох СЕС загальною потужністю 46 МВт. Одна з них буде розташована в Житомирській області.

Modus Grupe володіє біогазовими і сонячними електростанціями в Литві, Польщі, Білорусі, Україні та Іспанії.

Нагадаємо, турецька компанія інвестує $30 млн у будівництво трьох СЕС в Україні.

сонячні електростанції Modus Grupe