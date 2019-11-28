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28
Чт., лист.
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Податкова рапортує про зменшення кількості позапланових перевірок бізнесу

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За серпень-жовтень поточного року Державна податкова служба (ДПС) майже на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу.

Про це у Facebook повідомив голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС.

Так, за його даними, за вказаний період було проведено 2700 перевірок, тоді як за аналогічний період 2018 року – 3800.

"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету. Принцип Нової Податкової – якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", – попередив Верланов.

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Нагадаємо:

перевірки Сергій Верланов Державна податкова служба