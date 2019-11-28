Податкова рапортує про зменшення кількості позапланових перевірок бізнесу

За серпень-жовтень поточного року Державна податкова служба (ДПС) майже на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу.
Про це у Facebook повідомив голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС.
Так, за його даними, за вказаний період було проведено 2700 перевірок, тоді як за аналогічний період 2018 року – 3800.
"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету. Принцип Нової Податкової – якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", – попередив Верланов.
Читайте також:
Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але чи надовго?
The Детектор: Що робить влада для бізнесу
Нагадаємо:
- За даними Держдавної регулятоної служби, у 2020 році в Україні планується провести 32 381 перевірку бізнесу.
- Згідно з даними дослідження VoxUkraine, державні органи починають перевіряти підприємства у середньому за 10 місяців після реєстрації. Найчастіше перевірки проходили нові підприємства за КВЕД "роздрібна торгівля пальним" та сфери медичних послуг.