Податкова рапортує про зменшення кількості позапланових перевірок бізнесу

За серпень-жовтень поточного року Державна податкова служба (ДПС) майже на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу.

Про це у Facebook повідомив голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС.

Так, за його даними, за вказаний період було проведено 2700 перевірок, тоді як за аналогічний період 2018 року – 3800.

"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету. Принцип Нової Податкової – якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", – попередив Верланов.

Читайте також:

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але чи надовго?

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Нагадаємо: