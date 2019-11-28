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Економіка України програє від зміцнення гривні – радник Зеленського

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Через тривале зміцнення гривні, українська економіка недоотримує кошти у дохідну частину держбюджету.


Про це заявив радник президента України Олег Устенко, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Радіо Свобода".

“Я не в захваті від того, що відбувається на валютному ринку. Економіка, яка є експортозалежна, як українська економіка, програє від дуже міцної грошової одиниці. А у нас зміцнення достатньо тривале – 20% плюс до курсу гривні у порівнянні з тим курсом, який був закладений у держбюджет на поточний, 2019 рік. Це означає, що ми недоотримуємо кошти у дохідну частину держбюджету", – заявив радник.

За його словами, були тактичні прорахунки в монетарній політиці НБУ. "Ситуація буде змінюватися достатньо швидко. У бюджеті на наступний рік курс вищий, ніж який ми зараз бачимо. Я не бачу дуже значних ризиків курсових, щоб сказати, що ми не будемо знаходитися в межах 26-27 гривень за долар, що було б логічно", – додав Устенко.

Він наголосив, що гривня міцнішає від того, що є достатня пропозиція грошей. Плюс розрахунок на приплив прямих іноземних інвестицій в цьому році $3 млрд, що означає, що десь 60% дефіциту рахунку поточних операцій буде перекрито.

"У нас $22 млрд, навіть більше – золотовалютний резерв. Наша так звана відкрита непокрита потреба у валюті на наступний рік складає $10 млрд", – додав радник президента.

"Ми маємо всі можливості на кінець наступного року знаходитися у більш комфортній зоні, а це 26-27 гривень за долар. А довгостроковий прогноз по євро на кінець наступного року, якщо подивитися ф’ючерси по контрактах євро-долар, то вони складають 1,05. Якщо гривня знаходитиметься в межах 26-27 гривень за долар, додавайте туди ще 5%, тобто 1,30-1,40, і отримаєте курс гривні по відношенню до євро", – підсумував Устенко.

Нагадаємо, 26 листопада вперше за чотири роки курс долара впав нижче 24 грн.

курс курс долара Олег Устенко