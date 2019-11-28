В індустріальному парку на Дніпропетровщині збудують патронний завод

Навесні 2020 року на території індустріального парку (ІП) "Павлоград" (м. Павлоград, Дніпропетровська область) розпочнуть будівництво патронного заводу коштом інвестора.
Про це йшлося під час голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко та засновником компанії "Конкорд-Інжиніринг" Сергієм Довгалюком, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ОДА.
Зазначається, що завод стане першим підприємством, зведеним "з нуля" в індустріальних парках області. "Конкорд-Інжиніринг" планує будувати цей промисловий об’єкт за новітніми технологіями. Там буде створено 300 робочих місць.
Загалом компанія планує звести в індустріальному парку "Павлоград" три підприємства.
"Індустріальні парки – зручний майданчик для створення нових підприємств різних галузей та впровадження інновацій. Регіон зацікавлений у залученні інвестицій у розвиток промисловості, особливо – сектор з високим експортним потенціалом. Зі свого боку завжди готовий надати інвесторові необхідну підтримку в оформленні документів та якомога швидкому подоланні усіх бюрократичних перепон", – сказав Бондаренко.
За його словами, індустріальний парк "Павлоград" має найбільший потенціал серед інших промислових майданчиків України. Його площа – 250 га, з можливістю розширення до 1 тис га. На даний момент інвестори реалізують 4 проєкти на території зазначегого ІП.
За даними ОДА, всього на території Дніпропетровщини ічнує три індустріальні парки: "Павлоград", "Кривбас" та "Innovation Forpost".
Нагадаємо, 14 лютого 2017 року індустріальний парк "Павлоград" включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Ініціатором його створення виступила Дніпропетровська ОДА. ІП займає площу в 250 га. Його управляючою компанією є державне підприємство "Інвестиційно-інноваційний центр".