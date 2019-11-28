В індустріальному парку на Дніпропетровщині збудують патронний завод

Про це йшлося під час голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко та засновником компанії "Конкорд-Інжиніринг" Сергієм Довгалюком, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ОДА.

Зазначається, що завод стане першим підприємством, зведеним "з нуля" в індустріальних парках області. "Конкорд-Інжиніринг" планує будувати цей промисловий об’єкт за новітніми технологіями. Там буде створено 300 робочих місць.

Загалом компанія планує звести в індустріальному парку "Павлоград" три підприємства.

"Індустріальні парки – зручний майданчик для створення нових підприємств різних галузей та впровадження інновацій. Регіон зацікавлений у залученні інвестицій у розвиток промисловості, особливо – сектор з високим експортним потенціалом. Зі свого боку завжди готовий надати інвесторові необхідну підтримку в оформленні документів та якомога швидкому подоланні усіх бюрократичних перепон", – сказав Бондаренко.

За його словами, індустріальний парк "Павлоград" має найбільший потенціал серед інших промислових майданчиків України. Його площа – 250 га, з можливістю розширення до 1 тис га. На даний момент інвестори реалізують 4 проєкти на території зазначегого ІП.

За даними ОДА, всього на території Дніпропетровщини ічнує три індустріальні парки: "Павлоград", "Кривбас" та "Innovation Forpost".

Нагадаємо, 14 лютого 2017 року індустріальний парк "Павлоград" включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Ініціатором його створення виступила Дніпропетровська ОДА. ІП займає площу в 250 га. Його управляючою компанією є державне підприємство "Інвестиційно-інноваційний центр".