Уряд став власником "ПриватБанку"

Про це свідчить інформація на сайті Національного банку України, інформує БІЗНЕС.

Згідно з даними про остаточних ключових учасників, у структурі власності банку станом на 25 вересня 2019 року, власником 100% акцій є уряд.

Зауважимо, що з 2016 року, з моменту націоналізації "ПриватБанку", його власником була держава в особі Міністерства фінансів.

Нагадаємо, нещодавно під час візиту до Лондона прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що українська влада не допустить повернення націоналізованого "ПриватБанку" ексвласникам.

Довідка: У грудні 2016 року Кабінет міністрів за пропозицією Нацбанку та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Наразі тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).





