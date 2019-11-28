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Уряд став власником "ПриватБанку"

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Кінцевим власником "ПриватБанку" стала держава в особі Кабінету міністрів.

Про це свідчить інформація на сайті Національного банку України, інформує БІЗНЕС.

Згідно з даними про остаточних ключових учасників, у структурі власності банку станом на 25 вересня 2019 року, власником 100% акцій є уряд.

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Зауважимо, що з 2016 року, з моменту націоналізації "ПриватБанку", його власником була держава в особі Міністерства фінансів.

Нагадаємо, нещодавно під час візиту до Лондона прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що українська влада не допустить повернення націоналізованого "ПриватБанку" ексвласникам.

Довідка: У грудні 2016 року Кабінет міністрів за пропозицією Нацбанку та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Наразі тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).



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