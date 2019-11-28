business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

28
Чт., лист.
25 Нові матеріали

Бізнесмен Хмельницький хоче придбати частку в ТРЦ Ocean Plaza

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Компанія UPD Holdings Limited українського бізнесмена Василя Хмельницького планує придбати більше 25% акцій кіпрської Ocean Plaza Project Ltd.

Про це свідчить порядок денний Антимонопольного комітету України (АМКУ), який сьогодні, 28 листопада, має розглянути це питання, інформує БІЗНЕС.

"Концентрація у вигляді придбання компанією "UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited" акцій компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd" (м. Нікосія, Кіпр) забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії", – йдеться в повідомленні.

Довідка: ТРЦ Ocean Plaza відкрили у 2012 році з інвестиціями в $ 300 млн. Загальна площа складає 165 тис. кв. метрів. Формальний власник – "Інвестиційний союз Либідь", створений в 2009 році. Станом на 16 жовтня кінцевим бенефіціаром вважається кіпрська компанія Ocean Plaza Project Ltd.

Василь Хмельницький АМКУ Ocean Plaza