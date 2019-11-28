Бізнесмен Хмельницький хоче придбати частку в ТРЦ Ocean Plaza

Про це свідчить порядок денний Антимонопольного комітету України (АМКУ), який сьогодні, 28 листопада, має розглянути це питання, інформує БІЗНЕС.

"Концентрація у вигляді придбання компанією "UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited" акцій компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd" (м. Нікосія, Кіпр) забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії", – йдеться в повідомленні.

Довідка: ТРЦ Ocean Plaza відкрили у 2012 році з інвестиціями в $ 300 млн. Загальна площа складає 165 тис. кв. метрів. Формальний власник – "Інвестиційний союз Либідь", створений в 2009 році. Станом на 16 жовтня кінцевим бенефіціаром вважається кіпрська компанія Ocean Plaza Project Ltd.