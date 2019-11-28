У "Антонова" заявляють про загрозу зупинки виробництва 

Про це заявив президент підприємства Олександр Донець під час круглого столу з питань авіабудування, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз знос основних засобів у нас – близько 80%. Ще п'ять-сім років - і все ...", – сказав Донець. Він уточнив, що основна частина зносу доводиться на виробниче підприємство Серійний завод "Антонов", яке раніше називалося "Імені 50-річчя жовтня".

За словами Донця, коштів на оновлення не вистачає через відсутність замовників. "У нас навіть немає внутрішнього ринку. Ми не отримали жодного замовлення від Міноборони, прикордонної служби, служби надзвичайних ситуацій. У нас в складальних цехах стоять у високому ступені готовності п'ять літаків. Але немає наповнення і замовника", - сказав він.

При цьому Донець повідомив, що програма модернізації виробництва держпідприємства на 2019-2022 роки розроблена спільно з Українським науково-дослідним інститутом авіаційних технологій і повністю готова. "Там потрібна досить велика цифра. Спробуємо з цією цифрою пробитися до наших законодавців", – зазначив він.

Довідка: ДП "Антонов" - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.