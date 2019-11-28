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Електронний перепис населення проведуть вже цього року 

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Кабінет міністрів вирішив провести електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми вирішили провести т.зв. електронний перепис. Його проведення було заплановано на кінець наступного року, і в бюджеті на нього було передбачено 3,4 млрд грн. Майже 100 тис. інтерв'юерів з планшетами мали обійти будинки і квартири українців.Перепис — це важливий захід. Ось тільки нас не покидало відчуття, що в такому форматі це — недозволена розкіш для України", – заявив Дубілет і додав, що провів низку зустрічей, де обговорювалося спрощення проведення перепису.

Він буде проведений за таким алгоритмом:

буде зібрана анонімна інформація у мобільних операторів про кількість користувачів та їхнє розташування;

будуть зібрані дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд).

Також будуть проведені "калібруючі" соціологічні опитування."Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах", – пояснив міністр.

Отримані дані вставлять у математичну модель."У підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування", – зазначив чиновник.

"Тому в держбюджеті 2020 року ми знизили бюджет на перепис з 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще під 1 млрд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми", – написав представник уряду.

Результати дослідження планується опублікувати вже цього року.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що Кабінет міністрів України визначив терміни проведення наступного перепису населення України. Він має відбутися у листопаді-грудні наступного року.

Дмитро Дубілет перепис населення