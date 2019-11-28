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Чт., лист.
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Зеленський обіцяє інвесторам не погіршувати умови ведення бізнесу в Україні

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Україна поважає кожного інвестора, а кроки чинної влади спрямовані на поліпшення умов для ведення бізнесу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті V українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі, інформує БІЗНЕС із посиланням на Офіс президента.

"Ми поважаємо кожного інвестора, який уже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від напрямку бізнесу, – від ресторанного до сектору зеленої енергетики. Ми не робитимемо жодних необдуманих кроків, які стосувалися б ретроспективних змін у нашому законодавстві і погіршували б умови для ведення бізнесу в Україні", – сказав очільник держави.

За його словами, для приходу в Україну великої кількості іноземних інвесторів потрібні рівні правила гри, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, а також ухвалення життєво важливих для економіки законів. 

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"Ми робимо ставку на вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства, яке є одним з інструментів залучення додаткових інвестицій у державний сектор економіки", – наголосив президент.

Він зазначив, що одним з останніх кроків у цьому напрямку є ухвалення закону "Про концесію", який відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу.

Зеленський також повідомив, що для вдосконалення захисту прав суб’єктів господарювання найближчим часом на розгляд Верховної Ради буде внесено доопрацьований проєкт закону "Про Установу бізнес-омбудсмена".

Нагадаємо:

Україна Володимир Зеленський іноземні інвестори